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BBC

أبناء الجالية المصرية في أوروبا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024 - صور

02:54 م السبت 02 ديسمبر 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، صورًا جديدة من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الخارج، واستمرار توافد الجاليات المصرية للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في إسبانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا.

وأكدت الحملة الانتخابية، وفق بيانها، أنه يمكن مشاركة الفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في الخارج الجاليات المصرية عبد الفتاح السيسي المرشح عبد الفتاح السيسي

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