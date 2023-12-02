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BBC

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأرميني على هامش قمة المناخ

01:40 م السبت 02 ديسمبر 2023
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    لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأرميني على هامش قمة المناخ (1)
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    لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأرميني على هامش قمة المناخ (2)
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كتب- محمد نصار:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الأرميني "فاهاجن خاتشاتوريان"، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي.

وتم التوافق بشأن ضرورة تعزيز الجهود القائمة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي والأمني.

كما تم التباحث بشأن أبرز تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز.

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