النائبة سولاف درويش تهنئ مايا مرسي برئاسة منظمة المرأة العربية

كتب- سامح سيد:

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على انتخابها رئيسًا لمنظمة المرأة العربية حتى عام 2025.

وقالت "سولاف درويش"، في بيان اليوم، إن الدكتورة مايا مرسي، شخصية جديرة بمثل هذه المواقع المشرفة إقليميًا وعربيًا ودوليًا خاصة وأن لها نشاطات ناجحة في مجال سياسات تمكين المرأة باعتبارها المنسق الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أنها تعد واحدة من أهم الخبراء في مجال تمكين المرأة والسياسات العامة على مدى السنوات الـ22 الماضية.

وتابعت: عملت الدكتورة مايا مرسي في مجال المرأة وحقوقها الإنسانية وأمنها الإنساني، والسياسات العامة الخاصة بالمرأة المصرية والعربية، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة في أكثر من دولة عربية، والرصد والتقييم والمتابعة للخطط القومية والاستراتجيات الإقليمية.

وأضافت النائبة سولاف درويش: المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت تعيش عصرها الذهبي، مؤكدة أن المرأة المصرية بعد أن اعتلت العديد من المواقع القيادية داخل مختلف المؤسسات بالدولة المصرية حظيت بالعديد من المواقع القيادية بالعديد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية.