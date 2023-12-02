اختتام فعاليات المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي

كتب- أحمد جمعة:

اختتمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، والذي عقد خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر الجاري.

شارك في الفعاليات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبرئاسة د محمد صالح عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وبحضور نخبة من الأساتذة والاستشاريين بمجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، إن المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية يقدم خدماته الطبية بأحدث ما توصل إليه الطب الحديث كوحدة طبية رائدة ضمن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهو ما تجلى بوضوح بالدور الفاعل والثابت الذي قام به المعهد في علاج فيروس سي وأثناء التصدي لجائحة كوفيد 19، وكجزء أصيل من دور المعهد العلمي والبحثي والتدريبي والعلاجي وخاصة أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية تأتي المؤتمرات العلمية لتكون فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة لكي يطلع شباب الأطباء على أحدث ما توصل إليه العلم من أساليب علاج وتقنيات حديثة ترفع كفاءة الأطقم الطبية، وهو ما ينعكس بالضرورة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأضاف أن المؤتمر هذا العام ضم 50 جلسة علمية شملت 150 محاضرة في مختلف التخصصات قدمها أساتذة متخصصون من داخل مصر ومن خارجها عبر تقنية "زووم" لمناقشة أحدث التقنيات في مجال مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية وجراحات الكبد والجهاز الهضمي.

وأفاد الدكتور محمد صالح، عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، بأن المؤتمر حضره لفيف من الأساتذة من الجامعات المصرية، والاستشاريين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بورش العمل التي عقدت بقاعات المعهد، والتي تم خلال فعاليتها عرض أحدث التقنيات فى مجال مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية ومناظير الأشعة التداخلية وجراحات الكبد والجهاز الهضمي، وجلسات تدريبية لبعض التقنيات الحديثة مثل الموجات الصوتية على الأمعاء الدقيقة ودورات تدريبية لأطباء الرعاية المركزة.

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