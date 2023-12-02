الرئيس السيسي يلتقي نظيره الليتواني على هامش مؤتمر المناخ cop28

كتب- محمد نصار:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"، على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب استمرار التنسيق فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات الليتوانية في مصر، والتطلع لتكثيف التعاون في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية والأوروبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة.

وتم التباحث وتبادل الرؤى بشأن كل من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.