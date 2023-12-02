المصريون بالإمارات يتوافدون على مقار التصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام لطفي:

فتحت سفارة وقنصلية مصر في أبو ظبي ودبي بالإمارات، باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في الإمارات لليوم الثاني.

وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حاملين أعلام مصر.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يريده ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.