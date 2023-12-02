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BBC

سفير مصر بطوكيو: الهيئة الوطنية قدمت التسهيلات لتيسير الانتخابات

11:42 ص السبت 02 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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كتب- مصراوي:

قال السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت التسهيلات من أجل تيسير الانتخابات.

وأضاف "أبو بكر"، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر "فيديو كونفرنس"، أن الأمور تسير بشكل منتظم منذ أمس، وتم الالتزام بالمواعيد، حيث بدأت الانتخابات في التاسعة صباحًا، واستمرت حتى التاسعة مساءً.

وأوضح سفير مصر في طوكيو، أنه تم نشر التعليمات عبر صفحة السفارة، وتم مراعاة انتشار المصريين في كل أنحاء اليابان.

الانتخابات الرئاسية سفير مصر بطوكيو الهيئة الوطنية للانتخابات

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