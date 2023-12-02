الطقس اليوم.. نشاط رياح وأجواء باردة ليلًا

إقبال المصريين في الكويت على التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم

اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال الناخبين للتصويت في

المصريون بقطر يتوافدون على لجان الانتخابات في اليوم الثاني

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت، حيث تسود أجواء مستقرة اليوم على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن من المنتظر أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 24 درجة مئوية.

وتظل الأجواء باردة ليلًا على الأنحاء كافة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.