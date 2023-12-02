اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال الناخبين للتصويت في أبو ظبي

إقبال المصريين في الكويت على التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم

المصريون بقطر يتوافدون على لجان الانتخابات في اليوم الثاني

كتب- إسلام لطفي:

يواصل المصريون بالخارج اليوم السبت، التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت قنصلية مصر في أبو ظبي توافد عدد كبير من المصريين للإدلاء بأًصواتهم منذ التاسعة صباحا.

وتتواصل عملية اقتراع المصريين بالخارج اليوم حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وغدا الأحد بـ 137 مقرا في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.