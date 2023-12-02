برلماني: المشهد الحضاري لانتخابات المصريين بالخارج رسالة قوية للداخل

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن المصريين بالخارج نجحوا في اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية في تقديم مشهد حضاري يليق بالدولة المصرية.

وقال "محسب"، في بيان السبت، إن احتشاد أبناء الجاليات المصرية بالخارج أمام مراكز الاقتراع يعكس مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، والبعد الجغرافي لا يزيدهم إلا اهتمامًا وحرصًا على المصلحة الوطنية لوطنهم الأم.

وأضاف أن المصريين بالخارج أظهروا قدرًا كبيرًا من المسئولية والحرص على المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، والعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الأرفع في النظام السياسي المصري وهو اختيار رئيس الجمهورية، والذي يأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر والتعقيد، وهو ما يتطلب حالة من الاصطفاف الوطني ووحدة الصف في مواجهة هذه التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى انتظام سير عملية الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، حيث تمت عملية التصويت في أجواء ديمقراطية، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو مضايقات للناخبين، أو معوقات تعطل إدلائهم بأصواتهم، لافتا إلى أن الجاليات المصرية في بعض الدول تحملت عناء السفر لساعات من أجل الوصول إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن الملحمة الوطنية التي صنعها المصريون بالخارج تحمل المصريين بالداخل مسؤولية أكبر تجاه وطنهم، لذلك يجب أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخاب واجب وطني وحق دستوري يعكس أمام العالم وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وشدد على ضرورة أن يتحول هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يقوم مصر لـ 6 سنوات قادمة.