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BBC

إقبال المصريين في الكويت على التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

10:44 ص السبت 02 ديسمبر 2023
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كتب- محمد سامي:

تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واصطف الناخبون أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم بعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجرى عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية في عملية التصويت.

التصويت في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الكويت الناخبين

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