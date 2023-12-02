إقبال المصريين في الكويت على التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال الناخبين للتصويت في

الطقس اليوم.. نشاط رياح وأجواء باردة ليلًا

كتب- محمد سامي:

تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واصطف الناخبون أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم بعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجرى عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية في عملية التصويت.