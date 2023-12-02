نشرة منتصف الليل| تقديم موعد بدء الموسم التصديري للبرتقال.. و"الأرصاد" تكشف حالة الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، تقديم موعد بدء الموسم التصديري للبرتقال وذلك في ضوء المستجدات التي طرأت نتيجة الظروف المناخية، كما تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة العمليات المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

لجنة الموالح تقرر تقديم موعد بدء الموسم التصديري للبرتقال

قرر رئيس لجنة الموالح، تقديم موعد بدء الموسم التصديري للبرتقال وذلك في ضوء المستجدات التي طرأت نتيجة الظروف المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوعين الآخيرين والتي ساعدت على سرعة نضج الثمار بالدرجة التي نري معها أنه من الصالح العام لجميع المصدرين تقديم موعد بدء الموسم ليصبح يوم 5 ديسمبر على أن يبدأ دخول الخام لمحطات التعبئة اعتباراً من الغد.

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وزيرة الهجرة: المشاركة الحاشدة للمصريين بالخارج في التصويت تدعو للفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك في أولى أيام التصويت خارج مصر.

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الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة مباحثات موسعة فى دبى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بدبي، السيد "فوميو كيشيدا"، رئيس الوزراء الياباني، على هامش أعمال الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

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تحذير من الشبورة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 2 ديسمبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

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بالقرآن والسلام الوطني.. انطلاق المؤتمر الحاشد لنقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه نقابة السادة الأشراف بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

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بالصور.. انطلاق مؤتمر مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لدعم السيسى في الانتخابات الرئاسية

انطلقت فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

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هل وصل القصف الإسرائيلي إلى مصر؟ رئيس "العامة للاستعلامات" يكشف الحقيقة

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تأسف كثيراً لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.

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