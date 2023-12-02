المجلس القومى للمرأة يشارك فى لقاء جامعة الأهرام الكندية



كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، فى احتفالية وحدة المرأة فى كلية الأعلام بجامعة الأهرام الكندية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب وعميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون والدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية والدكتور نور الدين نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية لشئون البحوث والتعاون والأستاذة الدكتورة مايسة الهاشمى رئيسة الأتحاد العربى للعمل الإنسانى والتمنية المستدامة بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني".



وألقت الدكتورة رانيا يحيي كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أكدت خلالها أن المجلس القومى للمرأة هو الآليك الوطنية المنوط بها تمكين وحماية المرأة المصرية وأكدت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى ظل قيادة سياسية تؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطني مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة والشباب وهو ما تمثل في إطلاق رئيس الجمهورية عامًا للشباب هو عام 2016 وعامًا للمرأة المصرية هو عام 2017 والتي تضمنت إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

واستعرضت الدكتورة رانيا يحيي، إنجازات مصر في ملف تمكين المرأة وخاصة في مجال حماية المرأة من العنف بجميع أشكالة لافتة إلى أن محور الحماية فى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية قد حقق مؤشرات إيجابية طبقا للمراجعة النصفية الإستراتيجية "مرصد المرأة المصرية"حيث تم إصدار قوانين وتشريعات وإستراتيجيات وطنية واجراءات وسياسات تنفيذية وقرارات عديدة تكفل حماية المرأة من العنف.

وتحدثت عن جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلسِ واختصاصاته والذى يضم شبكةَ داعمين قانونيين وآلية تلقي شكاوى السيدات والفتيات عبر الرقم المختصر 15115او من خلال المقابلة الشخصية أو من خلال الواتساب.

وأشارت الدكتورة رانيا يحيى إلى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية و التى بلغ عددها 40 وحدة لافتة إلى المسابقات التى تم إطلاقها بالتعاون مع هذه الوحدات لرصد أشكال العنف داخل الحرم الجامعى وإزالة العوائق والتوعية بأشكال العنف المختلفة وبدور هذه الوحدات.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها أن نحتفل الأعوام القادمة بالقضاء على العنف ضد المرأة بجميع اشكاله.

فيما أكدت الدكتورة إيناس أبو يوسف على أن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يأتى بهدف زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الحث على وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم ، وعلى الرغم من ذلك لا يزال العنف ضد المرأة من أكبر المشكلات الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الدكتورة مايسة الهاشمى، أن العنف ضد المرأة ظاهرة مؤثرة بشكل كبير مؤكدة أنه جريمة تستحق العقاب لمن يقدم عليها وشددت على أهمية توثيق الواقعة حتى تتمكن الفتيات من الحصول على حقها.

وفى ختام اللقاء تم تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تقديرا لجهودها فى مجال تمكين وحماية المرأة المصرية وتسلم التكريم الدكتورة رانيا يحيي.