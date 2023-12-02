تعهدات وتفصيلات الاتفاق.. ننشر المستندات المطلوبة لحج الهيئات 1445هـ

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445ه، نصت على عدد من المستندات المطلوبة لتنفيذ حج الهيئات.

وأضاف "صادق" لـ"مصراوي"، أن عقد الاتفاق يجب أن تكون مختومة بختم الشركة والهيئة، ويكون البرنامج به جميع تفصيلات الاتفاق.

ويرصد "مصراوي"، المستندات المطلوبة لتنفيذ حج الهيئات، كالآتي:

- طلب الشركة موقع من الممثل القانوني لها، ومختوم بختم الشركة.

- عقد الاتفاق مع الهيئة مختوم بختم الشركة والهيئة.

- صورة تخصيص التأشيرات من مجلس الوزراء للهيئة.

- برنامج به جميع تفصيلات الاتفاق من حيث مكة والمدينة والطوافة والسعر والطيران وتاريخ السفر والعودة.

- كشف بأسماء الحجاج التابعين للهيئة مختوم بختم الهيئة.

- تعهدات من الشركة بشأن «الطوافة، ورفع العقود، وفصل الحجاج عن حج السياحة».

- تعهد بفصل الحجاج النظاميين عن حجاج الهيئة في السكن والطوافة.

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