"خليه يزرّع".. أحمد موسى: قرار حظر تصدير البصل ضربة في مقتل

كتبت -داليا الظنينى:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار مجلس الوزراء، بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر "ضربة في مقتل لمحتكري البصل"، مشيرا إلى أن القرار يسري حتى 31 مارس المقبل.

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أن قرار الحظر ضربة للمحتكرين الذين يتلاعبون بالشعب، قائلا: "خليه يزرّع عندكم بقي".

وأشار موسى، إلى أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الزراعة، كشفت عن إخفاء آلاف الأطنان تحت القش، لافتا إلى أن محتكري البصل يخفون آلاف الأطنان من البصل تحت القش في حين أن المواطن كان يبحث عن البصل.

وأوضح موسى، أن أسعار البصل انخفضت الأيام الماضية، والنزول بسعر الطن 7 آلاف جنيه، قائلا: "الناس كانت تشتري كيلو البصل ب50 جنيها علشان الاحتكار وإخفاء البصل تحت أكوام القش في المحافظات.

ووجه حديثه إلى التجار: " الحقوا نزلوا البصل في الأسواق، فرصة أسبوع، لأنه هيتاخد دمه كله، المواطن حساس بحالة جشع ومتاجرة بي، الحقوا نزلوا الكميات اللي عندكما في الأسواق، بدل ما يتعامل لك محضر، وتكسب ومش تبقى خسران أو ي ، لو بيعته حتى ب 20 جنيها وده هيبقى سعر عال أو ي ، فألحقوا نزلوا اللي معكم بدل ما تخسر كل حاجة، هيبقى في محكمة وقضاء، وأنا دوري أنصح".

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