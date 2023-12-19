الجمعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الجيزة - أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء الجمعة القادمة، إلى الساعة السادسة صباح السبت القادم ببعض مناطق الحوامدية؛ نظراً لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع طراد النيل بالحوامدية خلف المركز الطبي، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار 400 مم و280 مم وذلك لإصلاح هبوط الصرف الصحي.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق 11.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الإصلاح وفقا للمواعيد المحددة.

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة ، وللطوارئ يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.