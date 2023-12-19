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BBC

رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

09:13 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الذي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأكد "السوداني" حرص العراق على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة، لما فيه الخير للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.

وأعرب الرئيس السيسى عن شكره لأخيه رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً حرص مصر على التشاور المستمر مع العراق في كافة الموضوعات الثنائية والإقليمية، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وبما يحقق التنمية في البلدين ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء العراق رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس محمد شياع السوداني فترة رئاسية جديدة

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