وزير الأوقاف: هناك الكثير من الأنشطة الدعوية والقرآنية بمسجد عمرو بن العاص

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك الكثير من الأنشطة الدعوية والقرآنية التي تتم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) وتحظى بإقبال كبير من رواد المسجد، مشيرا إلى أنه يوم الجمعة القادمة سيتم قراءة سورة الكهف الساعة العاشرة صباحًا، ثم عقب صلاة الجمعة تُعقد مقرأة الجمهور، ثم فقرة ابتهالية، ثم يقام مسرح عرائس للأطفال، ثم تكريم لعدد 20 من حفظة القرآن الكريم برواية حفص، وأربعة من حفظة القرآن الكريم بالقراءات العشر، بالإضافة إلى برنامج ختم القرآن الكريم (صحح تلاوتك) الذي يتم عقده يوميًا عقب صلاة العشاء فضلًا عن الدروس الدعوية المتتابعة بالمسجد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة .

وخلال الجولة استمع الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى شرح تفصيلي من وزير الأوقاف حول أعمال التطوير التي تمت بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، وما تم من تجديدات بالمسجد، وما يتم في مصر من عمارة كبيرة وغير مسبوقة مبنى ومعنى لبيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.

من جانبه أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالتطوير الكبير لمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، وبجهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.