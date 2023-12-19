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BBC

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للتهنئة بإعادة انتخابه رئيسا لمصر

04:31 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بالتهنئة للرئيس السيسي على اعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي توجه بالشكر لأخيه الرئيس التونسي، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

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