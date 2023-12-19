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BBC

تعزيز التعاون والشراكة.. وزير الدفاع يستقبل نظيره اليوناني

04:24 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بـ نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وبحسب بيان صحفي، تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات، والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكري بين الجانبين واستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية، مؤكداً في هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكري

والأمني بين البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري لدولة اليونان بالقاهرة.

محمد زكي القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نيكولاوس ديندياس اليونان

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