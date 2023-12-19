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محافظة الجيزة تزيل 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالصف

04:09 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

اللواء أحمد راشد

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الجيزة- أ ش أ:

شهدت محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف في كافة المراكز والمدن والأحياء وعلى مدار الساعة فى ضوء توجيهات الدولة فى ذلك الصدد .

وبحسب بيان، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الصف بعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري حيال كافه المخالفات.

وتابع المحافظ جهود مركز ومدينة الصف فى التعامل مع مخالفات البناء خلال أسبوع حيث تم إزالة 25 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف.

شملت المخالفات إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء خارج الحيز العمراني حيث تنوعت ما بين حوائط بالبلوك الأبيض وشدات خشبية وغرف ومنشأت بالطوب وسملات وقواعد خرسانية بالاضافة الى إزالة جمالون من الحديد والصاج على مساحه 500م2 .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

هذا المحتوى من

Asha
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