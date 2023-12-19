مجلس النواب يوافق على حالات إنهاء عضوية نقابة التكنولوجيين -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات إنهاء عضوية نقابة التكنولوجيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وتنص المادة (11) من القانون على:

تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:

1- الوفاة.

2- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.

3- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وعلى لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتَين على الأقل سنويًّا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها.

ولذوي الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.