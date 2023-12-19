رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته المقبلة غدا.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين خلال جلسته العامة غدا.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 4 من مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، والتى بشروط العضوية بنقابة التكنولوجيين.

شروط الانضمام لنقابة التكنولوجيين

وجاء نص المادة 4 كالتالي:

مادة (4):

يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

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