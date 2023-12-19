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BBC

موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

02:46 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

مخالفات البناء

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كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2023 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وحددت المادة الرابعة من القانون، أن يُصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ويتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.

وتضمن القانون الجديد، إتاحة التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

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