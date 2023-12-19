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BBC

للتهنئة بفوزه في الانتخابات.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من العاهل الأردني

02:31 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- مصراوي:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الذي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخاب سيادته رئيساً لمصر لفترة جديدة.
وبحسب بيان رئاسي، أكد عاهل الأردن حرص بلاده على مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها العمل على إيجاد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية.
وأعرب الرئيس عن الشكر والتقدير لأخيه الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة الأخوية، مثمناً ما تتسم به العلاقات بين مصر والأردن من قوة ورسوخ، على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكداً مواصلة مصر العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فوز الرئيس السيسي العاهل الأردني الانتخابات الرئاسية

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