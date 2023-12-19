"الزراعة في كل مصر".. إنفوجراف بأنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات خلال أسبوع

القاهرة - أ ش أ:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 124 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 13 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وذكر الإنفوجراف أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، شنت حملات مكثفة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3979 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 103 آلاف و929 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور علي زراعات القمح وتوعية المزارعين بأهمية زراعة القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح والتجميعات وأراضي الترشيد والحملة القومية لمحصول القمح، والمرور على الزراعات الحقلية والبنجر، كما تم إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، وتنظيم يوم إرشادي بمركز منوف.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 220 كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 442 ألفا و133 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 8636 رأس ماشية بالأسواق، وكثفت المديرية الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، حيث تم ضبط 263 عبوة لـ 38 صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و14 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية.

ونظمت مديرية الزراعة بالنوبارية، يوم حقل لمحصول بنجر السكر لعرض نتائج تنفيذ تجربة مكافحة دودة ورق القطن والدودة القارضة على محصول بنجر السكر ومقارنتها بحقول غير معاملة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على الزراعات بزمام برج العرب الجديدة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية تعاونية لمحصول القمح لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على زراعة القمح والتوعية بأهم العمليات وأهم الأصناف بإدارة العامرية الزراعية، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحديقة الحيوان وتم رش 30 نخلة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان، بقرية جلالة بمدينة الضبعة، حيث تم تجريع ورش 3400 رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، كما تم تحصين 500 رأس ضد الحمي القلاعية وتم ترقيم وتسجيل 500 رأس أغنام، كما تم علاج 500 رأس من الحيوانات كحالات علاجية ضد الأمراض الباطنية بإجمالي 3900 رأس.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على القطاع الزراعي ببورسعيد وحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح، وتم متابعة صرف الأسمدة بالجمعيات، ومتابعة الزراعات الشتوية، كما تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر، وعقد الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات لوضع قواعد سير العمل وانتظامه خلال الفترة القادمة، فضلا عن مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال المكافحة الدورية.

وفي محافظة دمياط، واصلت مديرية الزراعة المرور على زراعات القمح والبطاطس، للاطمئنان على حالتها، ودعم المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء في لقاء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع رئيس جهاز التعمير لعرض خطة الجهاز، واستعراض بعض المشروعات التي تخدم مواطني المحافظة، كما تم توفير دفعة من دواجن التسمين بعدد 15 ألف طائر والتي تم تربيتها بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بالطور وبيعها للمواطنين بسعر البورصة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور ومتابعة محصول القمح بمركزي البداري، وساحل سليم وتوعية المزارعين بزراعه محصول القمح طبقا للتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، عددا من القوافل البيطرية، لدعم صغار المربين، كما تم تنظيم ورشة عمل عملي ونظري لتدريب صغار مربي الأبقار الحلابة موردي الألبان، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).