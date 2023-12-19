إعلان

BBC

"النواب" يحدد مهام اللجنة المؤقتة لتأسيس قانون نقابة التكنولوجيين

01:39 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وتنص المادة على: "تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها".

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرًّا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المحدد.

واستعرض الدكتور سامـي هاشـم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

الدكتور حنفي جبالي قانون نقابة التكنولوجيين الحكومة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلس النواب يوافق على أهداف قانون نقابة التكنولوجيين

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزير الصحة: مصر تحتل الآن المركز الـ 14 من حيث عدد السكان في العالم
بعد إعلان فوزه.. السيسي يستقبل منافسيه في الانتخابات الرئاسية - صور
جوجل تقرر التوقف عن مراقبة تحركات مواقع المستخدمين
بسبب إجازة 7 يناير.. تعديل جداول امتحانات النقل بالفصل الدراسي الأول
عمرو سلامة يكشف مواعيد عرض فيلم "60 جنيه" ضمن مهرجان الجونة السينمائي
الحكومة تنفي ذبح سلالات دواجن نادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف