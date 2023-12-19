"النواب" يحدد مهام اللجنة المؤقتة لتأسيس قانون نقابة التكنولوجيين

كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وتنص المادة على: "تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها".

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرًّا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المحدد.

واستعرض الدكتور سامـي هاشـم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.