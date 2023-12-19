القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200)

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن اقلوات المسلحة، إنه في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية إستلمت القوات البحرية الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة "القدير" والتى تعد الثالثة من أصل أربعة فرقاطات من طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصري بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة "القدير".

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القوات البحرية الألمانية وشركة ( TKMS) الألمانية، مشيراً إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة التحديث والتطوير للأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة.

وتعد الفرقاطة "القدير" إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية وتهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.