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"حياة كريمة": تسيير 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين

12:27 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

حياة كريمة

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القاهرة- أ ش أ:
قالت المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، مروة فخري، إن الشعب المصري أظهر معدنه الأصيل في مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن المؤسسة استطاعت تسيير 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية بما يعادل أكثر من 200 شاحنة لدعم الفلسطينيين.
وأضافت المدير التنفيذي للمؤسسة- في مداخلة تليفزيونية ببرنامج "هذا الصباح" بقناة إكسترا نيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أن المؤسسة تستعد حاليا لتجهيز قافلة مساعدات جديدة، على أن تنطلق للأراضي الفلسطينية فور الانتهاء من التنسيقات اللازمة لعبورها.
وأشارت إلى أن المؤسسة تأخذ على عاتقها فكرة توعية وتثقيف الطلاب والشباب بالقضية الفلسطينية على مر التاريخ ودور مصر المحوري فيها؛ حتى تظل القضية حية عبر الأجيال وعدم طمسها، موضحة أنها تسعى من خلال العديد من المبادرات والفعاليات لدعوة الإنسانية لوقف أعمال التهجير والقتل المتعمد للأطفال والنساء في فلسطين.

حياة كريمة دعم الفلسطينيين مؤسسة حياة كريمة المساعدات فلسطين

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