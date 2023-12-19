"مش عايز أتكلم أكثر من كده".. جبالي يوجه انتقادات حادة للحكومة

كتب- سامح سيد:

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي انتقادا شديدا للحكومة مع بداية مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة. وقال جبالي إن بعض مواد القوانين تصل من الحكومة بصورة لا تتفق مع الجمهورية الجديدة من حيث الصياغة والأصول التشريعية والدستورية للعمل التشريعي.

وأضاف جبالي: مش عاوز أقول أكثر من كده.

من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية قائلا: إن الحكومة لا تقصد أبدا الدفع بأي تشريعات بها مخالفة أو شبه مخالفة دستورية، وأنه يتم مراجعة التشريعات ودراستها بعناية شديدة وبأكثر من مرحلة للحكومة ومن خلال متخصصين.

وعقب جبالى على الوزير قائلا: ما يلفت نظري هو تكرار نفس الخطأ والمجادلة فيه ثم العودة إلى نفس الخطأ ونفس المجادلة وهذا أمر غير مقبول، الوقوع في الخطا مرة جائز ولكن الإصرار عليه من متخصص يضع الجميع في مأزق وأرجو مرعاة ذلك ومرعاة أن مجلس النواب من واجبه ودوره مراقبة الحكومة وليس العكس، ومجلس النواب هو صاحب الكلمة الأخير وهؤلاء النواب يمثلون الشعب من جميع محافظاته والدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات.

ونال كلام جبالي تصفيقا حادا من النواب أممام الموقف الصارم من رئيس المجلس، وقال وزير الحكومة إنه سينقل الصورة للحكومة.

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