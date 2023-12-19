لهذه الفئات.. الأوقاف تطلق مسابقة "المتحدث الفصيح" بجوائز تصل لمليون جنيه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة "المتحدث الفصيح" للأئمة والواعظات والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم، وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول : الأئمة والواعظات

الفرع الثاني : أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم

الفرع الثالث : خريجو الجامعات من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وغيرهم

الفرع الرابع : الطلاب الجامعيون

الفرع الخامس : طلاب التعليم قبل الجماعي

الجوائز :

أولًا : الجوائز العامة "للنجوم"

الفائز الأول بين المتسابقين على مستوى جميع الفروع جائزة مالية قدرها (100) ألف جنيه بشرط الحصول على 90% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا نظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثاني بين المتسابقين على مستوى جميع الفروع جائزة مالية قدرها (75) ألف جنيه بشرط الحصول على 85% تحريريًّا وشفويًّا نظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثالث بين المتسابقين على مستوى جميع الفروع جائزة مالية قدرها (60) ألف جنيه بشرط الحصول على 80% تحريريًّا وشفويًّا نظريًّا وتطبيقيًّا.

ثانيًا : الجوائز المخصصة للفروع لغير الفائزين بالجوائز على مستوى جميع المتسابقين، حيث يتم تصعيد الأول والثاني والثالث من كل فرع للتصفية النهائية، والمنافسة على المراكز الثلاثة العامة الأولى.

1- جوائز الفرع الأول : الأئمة والواعظات

الفائز الأول جائزة مالية 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثاني جائزة مالية 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثالث جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

2- جوائز الفرع الثاني : أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم.

الفائز الأول جائزة مالية 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثاني جائزة مالية 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثالث جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

3- جوائز الفرع الثالث : خريجو الجامعات من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الإعلاميين والمعلمين والمعلمات وغيرهم.

الفائز الأول جائزة مالية 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثاني جائزة مالية 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثالث جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

4- جوائز الفرع الرابع : الطلاب الجامعيون

الفائز الأول جائزة مالية 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثاني جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثالث جائزة مالية 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

5- جوائز الفرع الخامس : طلاب التعليم قبل الجماعي

الفائز الأول جائزة مالية 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثاني جائزة مالية 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

الفائز الثالث جائزة مالية 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% فأكثر تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

ثالثًا : جوائز المحافظات

جائزة قدرها 10 آلاف جنيه لأفضل الفائزين على مستوى كل محافظة بشرط الحصول على 65% على الأقل تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا، وذلك حال عدم فوز أحد من أبنائها بأي من المراكز المقررة للفروع الخمسة الأولى.

رابعًا : مائة جائزة تشجيعية بشرط الحصول على 65% على الأقل تحريريًّا وشفويًّا ونظريًّا وتطبيقيًّا.

خامسًا : سيتم منح الأوائل على مستوى النجوم والفروع جميعًا شهادة "المتحدث الفصيح".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء،

أن الاختبار سيكون في المرحلة الأولى نظريًّا في ضوء كتاب : "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين" ، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتطبيقيًّا في إجادة الكتابة والتحدث باللغة العربية الفصحى ، ثم يتصاعد تدريجيًّا عند التصفيات النهائية، وللاطلاع على كتاب أساسيات اللغة العربية اضغط على الرابط التالي:هنا

ودعت الراغبين في التقدم للمسابقة الاشتراك عبر الرابط التالي في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه:اضغط هنا