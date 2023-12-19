بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. موعد حركة المحافظين الجديدة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن ولاية المحافظين الحاليين في مصر ستنتهي بشكل رسمي مع نهاية مدة رئاسة الجمهورية الحالية.

وقال "فوزي"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن مدة الرئاسة الحالية مستمرة برغم إعلان نتيجة الانتخابات للفترة الرئاسية الجديدة أمس الاثنين، ولا تبدأ فترة الرئاسة الجديدة إلا في اليوم التالي لانتهاء مدة الفترة الرئاسية الحالية.

وشدد أستاذ القانون الدستوري، على أن تغيير المحافظين في نهاية المدة الرئاسية هو استحقاق قانوني ودستوري حيث تنتهي مدتهم بشكل رسمي، وفي هذه الحالة يتم إعلان حركة محافظين جديدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الاثنين، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر، والتي انتهت إلى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على 89.6% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات.

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