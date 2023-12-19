حدث ليلا| توقعات مؤسسات عالمية لسعر الدولار.. وتطورات الأوضاع في غزة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

توقعات مؤسسات عالمية لسعر الدولار مقابل الجنيه في 2024 مع استئناف الإصلاح

توقعت مؤسسات عالمية عودة مصر إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من 2024، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان صندوق النقد الدولي دراسة رفع قيمة قرض مصر بسبب التبعات السلبية من حرب غزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

دفعة كل 3 شهور.. أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز بعد بدء التقديم

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، في إجراءات حجز شقق الإسكان المتميز، في العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حيث يوجد 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تأجيل تصويت مجلس الأمن على قرار لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار أعدته الإمارات العربية المتحدة بهدف "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في قطاع غزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"مميش" يكشف تفاصيل تأمين حركة الملاحة بقناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أن قناة السويس هي شريان الحياة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القناة توفر العملة الصعبة، وأي تأثير على قناة السويس يؤثر على الدولة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أسامة ربيع: حركه الملاحة بقناة السويس لم تتأثر رغم تهديدات الحوثيين

قال الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا نتابع كل التطورات التي تحدث من تواترات في مضيق باب المندب ومدى تأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أننا جاهزون لعدة سيناريوهات بشأن تلك التوترات، ولكن لن نعلن عنها في الوقت الحالي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

93 متر كاملة التشطيب.. ننشر أحدث صور لشقق الإسكان المطروحة حاليا

بدأت وزارة الإسكان، في طرح كراسة شروط شقق العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حيث يوجد 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بريتش بتروليم توقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وهجمات الحوثيين تهدد التجارة والنفط

أعلنت شركة بريتش بتروليم البريطانية العملاقة للنفط اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع أعمال الشحن عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت وذلك بعد تصاعد الهجمات ضد السفن التجارية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فيديو| "لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة أسرى إسرائيليين لديها إلى حكومتهم

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطع فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين لديها بعنوان "لا تتركونا نشيخ"، وهي رسالة الأسرى للحكومة الإسرائيلية وعوائلهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تأكيدًا لمصراوي.. "حقوق السادات" تصدر بيانًا بشأن واقعة صفع أستاذ لطالب أمام زملاءه

أصدرت الدكتورة سحر عبدالستار إمام، القائم بعمل عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، بيانًا بشأن تقرير نشره موقع "مصراوي" بعنوان "فيديو- أستاذ بـ"حقوق السادات" يصفع طالبًا أمام زملاءه.. وعميدة الكلية تكشف مفاجأة".

للتفاصيل.. اضغط هنا