عضو بـ"غرفة السياحة" يُطالب بإلغاء رسوم جدية الحجز لرحلات الحج

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن رسوم جدية الحجز لرحلات الحج تشكل عائقًا للعديد من المواطنين، وتؤدي إلى خفض الأعداد المتقدمة للشركات.

وطالب "صادق" في تصريحات لمصراوي بإلغاء رسوم جدية الحجز لرحلات الحج السياحي؛ لأنها تؤثر على عدد المتقدمين إلى البرامج المختلفة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن قطاع السياحة يواجه عدد من التحديات خلال الفترة القادمة، أبرزها الضراب، مؤكدًا أنه يجب إعطاء تسهيلات الضريبية للمستثمرين.

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