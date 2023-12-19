برلمانى يطالب بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من جيش الاحتلال

كتب- نشأت علي:

أدان المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بشدة استهداف قناص تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلى لسيدتين فلسطينيتين داخل كنيسة العائلة المقدسة، مؤكداً أن ذلك الأمر يؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وتساءل "مسعود" أين المجتمع الدولي؟.. وأين منظمات حقوق الإنسان الدولية المشبوهة؟.. وأين البرلمان الأوروبي؟.. مطالباً المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة سرعة التحرك لاجبار جيش الاحتلال لوقف أعماله الارهابية وجرائمه الدموية.

كما طالب العالم بالإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتمثل في إجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.