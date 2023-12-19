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BBC

جنون البصل.. الزراعة تلاحق كبار التجار وتطبق قانون الممارسات الاحتكارية

05:01 ص الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

البصل

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كتب-أحمد مسعد:
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من الحملات على المفارش والأراضي الزراعية التي تخزن محصول البصل بهدف رفع سعره.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، لمصراوي إن الهدف من الحملات هي مواجهة السياسة الاحتكارية للتجار، مشيرًا إلي أن الحملات ستكون على 9 محافظات وفقًا للبلاغات التي تتلقاها هيئة الحماية ووزارة الزراعة.

وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من الأطنان لا تزال بحوزة كبار التجار وسيتم إرغامهم على طرحها في الأسواق مع تطبيق قانون الممارسات الاحتكارية والمخالفات عليهم، مشيرًا إلى أن الكميات المضبوطة بلغت 3 آلاف طن، ومرشحة للزيادة.

شارك في الحملة الدكتور ممدوح السباعي مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة والمهندس عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس اسعد منادى وكيل وزارة الزراعة الزراعة بالجيزة واللواء خالد السيد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك.

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