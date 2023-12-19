"الحرية المصري": السيسي قادر على تحقيق تطلعات الشعب في الجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

هنأ حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوز لفترة رئاسية جديدة؛ داعيا الله أن يوفقه ويسدد خطاه في قيادة مصر نحو مستقبل مشرق؛ تتحقق فيه آمال وتطلعات الشعب المصري في الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس حزب الحرية المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قادر على قيادة مصر إلى بر الآمان وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مزيد من التقدم والإزدهار؛ وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين؛ ومواجهة جميع التحديات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف أن المصريين الذين خرجوا بإرادة وطنية خالصة؛ لممارسة حقهم الدستوري؛ اثبتوا للعالم أن لديهم من الوعي السياسي الذي يؤهلهم لاختيار القائد الأفضل لقيادة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة.