جولة تثقيفية لأطفال أهل مصر بمجمع الأديان

كتب- محمد شاكر:

استضاف مجمع الأديان 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، ضمن الجولات التثقيفية للأماكن والمعالم السياحية والأثرية بمحافظة القاهرة، بالأسبوع الثقافي الثامن والعشرين للأطفال بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 22 ديسمبر الحالي.

بدأت الجولة اليوم بزيارة دير مارجرجس للروم الأرثوذكس الأثري، حيث استمع الأطفال إلى شرح مرشد الجولة الذى أوضح أنه تم تشييده في القرن السابع الميلادي على قمة البرج الروماني بحصن بابليون، وشيدها الكاتب الثري أثناسيوس سنة 684 ميلادية، موضحا أن الدير يعد واحدا من أقدم وأعرق الأديرة في مصر، وله قيمة روحية بسبب مرور وإقامة العائلة المقدسة في هذا المكان أثناء قدومها إلى مصر.

أعقب ذلك التوجه إلى الكنيسة المعلقة، وقدمت مرشدة الجولة، سردا عن تاريخ إنشاء الكنيسة، موضحة أنها بنيت في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلادى، وأن الكنيسة تم تسميتها بهذا الاسم نظرا لأنها بنيت على برجين من الأبراج القديمة لحصن بابليون.

وأضافت أن الكنيسة يوجد بها 3 هياكل، وهم "القديس يوحنا المعمدان"، "القديس ماري جرجس"، "القديسة مريم العذراء".



واختتمت الجولة بزيارة جامع عمرو بن العاص،حيث استمع الأطفال لشروح حول الجامع الذي يتكون من صحن وسط مكشوف تحيط به 4 أروقة وأكبرها رواق القبلة، كما توجد بجدار القبلة لوحتان ترجعان إلى عصر المماليك.

وأضاف أن الجامع يوجد به أعمدة عددها 365 عمودًا بعدد أيام العام، وأطلق عليه الكثير من الأسماء والألقاب، منها الجامع العتيق وتاج الجوامع ومسجد الفتح ومسجد النصر وجامع مصر وقطب سماء الجوامع.

هذا ويشهد قصر ثقافة روض الفرج مساء اليوم استكمال الورش الفنية والحرفية اليدوية والتراثية لنخبة من المتخصصين منها ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، وتصميم حقائب بالشبك والخرز، وغيرها من الورش المتنوعة.

وتقام فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع المقام ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.