برلماني: فوز الرئيس السيسي تجديد لتمسك الشعب المصري بطريق 30 يونيو



كتب- سامح سيد:

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصوله على 39 مليون و702 ألف و 451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة"، تتويج لجهوده التي عكف عليها خلال السنوات الماضية شهدت فيها مسيرة من الإنجازات والتنمية غير المسبوقة، وتجديد العهد مع الشعب على مواصلة تلك المسارات سواء في مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة المصرية بكل مؤسساتها أو في مجال الحرب على الإرهاب الغاشم ومواجهة مخططات تهديد أمن مصر القومي.

وأضاف "العسال"، أن مشهد الانتخابات الرئاسية كان كرنفال وطني غير مسبوق عبر عن الإرادة المصرية الخالصة في الحفاظ على ما تحقق مكتسبات والإصرار على استكمال طريق 30 يونيو الذي اختاره الشعب وأصر عليه بعزيمة قوية لا تنكسر، موضحا أن المشهد الانتخابي اتسم بمشاركة كل فئات الشعب المصري من شباب، سيدات ورجال وكذلك فئة كبار السن حتى أن مشهد الأسر التي خرجت للتصويت كان تأكيد بتوحد الجميع خلف راية الانتصار للوطن والحفاظ على مقدراته.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان هو القائد الأفضل لتلك المهمة، الذي أنقذ مصر من خطر هدد بقائها في 30 يونيو وانحاز حينها الرئيس السيسي لوطنه، واليوم هو ينتصر لوطنه مجددا ولقومية المنطقة العربية في التصدي لمخطط يعاد للمشهد من جديد وهو تهجير الفلسطينيين، فلا يوجد من هو أحق منه في تولي المسئولية وسط تلك التحديات العصيبة حتى يعبر بمصر إلى بر الآمان ويضمن استقرارها والحفاظ على كل شبر من أراضيها.

وأوضح "العسال" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، لن تتوانى عن بذل جهودها في ضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر في ملحمة تاريخية عكست التفاني والإخلاص في حب الوطن، وسط تعاون كامل من كافة مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية نبدأ مرحلة مهمة نحو الجمهورية الجديدة ونستكمل فيها مسيرة الإنجازات والتعمير التي أبهرت العالم أجمع في وقت قياسي.