اتحاد المصريين في الخارج يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه



كتب- نشأت علي:

تقدم اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية، وحصوله علي ثقة ٩٠٪ من الناخبين.

وأكد الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد، أن الشعب المصري اختار الرئيس السيسي ثقةً فيه ورغبة منهم في استكمال مسيرة البناء التي بدأها، متمنيًا المزيد من النجاحات والتقدم نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر، ولازال ينتظر منه أبناؤه بالخارج المزيد الخدمات المقدمة.

من جانبه هنأ المهندس جورج عياد الأمين العام لحملة "يلا سيسي"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد "عياد"، أن هذه النتيجة دليل على تجمع الشعب المصري حول قيادته الحكيمة وهو دليل على وعيه وتقديره لجهود الرئيس وإدراكه للإنجازات الكبيرة التي تحققت في مصر خلال الفترتين السابقتين في رئاسة الجمهورية.

وتوجه بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها الدقيقة والشفافة والنزيهة لكل جوانب العملية الانتخابية، مؤكدة على شهادة العالم لهذه العملية.