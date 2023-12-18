"عقدة وصدمة".. أول تعليق من أحمد موسى على هزيمة الأهلي

كتبت-داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في جدة السعودية.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الأهلي قدم مباراة قوية للغاية ولم يستغل الفرص التي سنحت له خلال المباراة، عكس الفريق البرازيلي الذي سجل هدفين وصعد للدور النهائي.

وأضاف أن جماهير ومحبي النادي الأهلي كانوا يمنون النفس بتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ولكن يبدو الأمر بمثابة عقدة للمارد الأحمر.

وكشف موسى عن شعوره بالـ"صدمة" بعد نجاح فلومينينسي من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة، ليقضي على آمال المارد الأحمر في العودة للمباراة.

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