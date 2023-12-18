وزير المجالس النيابية: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في هذا الموعد

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار علاء الدين فؤاد؛ وزير المجالس النيابية، عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه اليوم.

وتوقع "فؤاد"، أن تصدر اللائحة خلال 3 أشهر من الآن، وربما خلال شهر يناير المقبل بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية.

من ناحية أخرى أشاد وزير المجالس النيابية، بالانتخابات الرئاسية وتواجد الشعب المصري غير المسبوق حيث بلغت نسبة التصويت 67%.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأثنين أن قاعدة بيانات الناخبين زادت من 52 مليون إلى 67 مليون ومع ذلك نسبة الحضور فاقت الـ66% وهي نسبة "غير مسبوقة" في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأوضح أن حلف اليمين يتم أمام مجلس النواب؛ وفي حال عدم انعقاد المجلس، يكون حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا،

وعن قانون الإدارة المحلية الجديد، أكد رئيس المجالس النيابية أنه تم طرحه في الجلسة العامة للمجلس، وجارى التشاور فيه وسيرى النور قريبًا.