رئيس حزب أبناء مصر: الشعب المصري بعث برسالة وفاء وتقدير للسيسي

هنأ المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرىاسية.

وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن نسبة المشاركة التاريخية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بـ 66.8% تعبر عن مدى تقدير المصريين وثقتهم في هذا الرجل الوطني النبيل.

وتابع بركات في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "يجب أن نضع نتائج هذه الانتخابات نصب أعيننا باعتبارها استفتاء حقيقي على ما يقوم به الرئيس السيسي من اصلاحات هيكلية و جهود في التنمية والبناء".

وشدد على دور الأحزاب والقوى السياسية في الحشد والمشاركة ورفع الوعي لدى المواطنين وهو دور وطني تم على أكمل وجه.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر أننا أمام انتخابات رئاسية مثالية في ظل إشراف قضائي كامل ومشاركة حقيقية ومتابعة من كافة المنظمات المحلية والحقوقية والعالمية.