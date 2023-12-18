قد تؤدي لكارثة.. خبير تغذية يحذر من تناول "حلوى الموت"

كتبت- داليا الظنينى :

حذر الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية، من حلوى تسمى بـ"الموت الأسود" والمنتشرة على تحدي "تيك توك" وهي عبارة عن كاندي تسبب شلل وتشنجات خلال عشر ثواني.

وأضاف "نزيه"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الحلويات لم يتم عمل أبحاث كافيه عنها أو تحليلها لمعرفة محتوياتها، موضحا أن من مشاهدتها يتبين أن خطورتها أعلى كثيرًا من كونها تحتوي على أحماض لازعة، فهي تشكل خطورة على صحة الإنسان.

وشدد على الأباء بضرورة توعية الأبناء بعدم تناولها لأنها قد تحتوي على مواد كيميائية مما قد يؤدي إلى كارثة على الأطفال.