أسامة ربيع: حركه الملاحة بقناة السويس لم تتأثر رغم تهديدات الحوثيين

كتبت- داليا الظنيني:

قال الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا نتابع كل التطورات التي تحدث من تواترات في مضيق باب المندب ومدى تأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أننا جاهزون لعدة سيناريوهات بشأن تلك التوترات، ولكن لن نعلن عنها في الوقت الحالي.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الحركة في قناة السويس منتظمة حتى اليوم رغم الأحداث الأمنية التي تعاني منها الدول المجاورة، وكذالك رغم الأعمال التي قام بها الحوثيين من توتر شديد في البحر الأحمر.

وأوضح، أن التأثير على قناة السويس ضعيف حتى اليوم مشيرًا إلى أنه تم عبور 80 سفينة اليوم من قناة السويس.

وتابع: "سيتم اتخاذ كافة التدابير من أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر وبخاصة في منطقة قناة السويس لتسهيل العبور على السفن بأمان".

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