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BBC

"مميش" يكشف تفاصيل تأمين حركة الملاحة بقناة السويس

10:27 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

الفريق مهاب مميش

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أن قناة السويس هي شريان الحياة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القناة توفر العملة الصعبة، وأي تأثير على قناة السويس يؤثر على الدولة.

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تسعى لتأمين السفن العابرة خاصة من منطقة شمال باب المندب بالبحر الأحمر، بواسطة قوات حماية دولية، منوها بأن مصر تتواجد بالمنطقة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أنه لا بد من تشكيل قوة مصرية، لضمان انتظام حركة الملاحة في قناة السويس، وتأمين السفن العابرة، مؤكدا أن القوات البحرية المصرية قادرة على تنفيذ ذلك.

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الفريق مهاب مميش تأمين حركة الملاحة قناة السويس قناة السويس هي شريان الحياة القناة توفر العملة الصعبة تأمين السفن العابرة انتظام حركة الملاحة

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