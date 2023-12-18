"قومي حقوق الإنسان" مهنئًا السيسي: نثق في رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة

كتب- محمد نصار:

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد ثقة الشعب المصري بانتخابه لدورة رئاسية جديدة رئيسًا لمصر.

وأكد المجلس، في بيان الاثنين، ثقته في رؤية الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية الداعمة لترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن خالص اعتزازه وشكره للهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس ونزيه، وشهدت إقبالًا كثيفًا من كل فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.

وبمناسبة تلك التجربة الديمقراطية المهمة لمسيرة ومستقبل الشعب المصري، تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لكل العاملين به لمشاركتهم الفاعلة في متابعة العملية الانتخابية والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.