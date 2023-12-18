تأكيدًا لمصراوي.. "حقوق السادات" تصدر بيانًا بشأن واقعة صفع أستاذ لطالب أمام زملاءه

كتب- إسلام لطفي:

أصدرت الدكتورة سحر عبدالستار إمام، القائم بعمل عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، بيانًا بشأن تقرير نشره موقع "مصراوي" بعنوان "فيديو- أستاذ بـ"حقوق السادات" يصفع طالبًا أمام زملاءه.. وعميدة الكلية تكشف مفاجأة".

ونص البيان الذي أصدرته كلية الحقوق بجامعة السادات على: بشأن تداول فيديو لواقعة قديمة تظهر قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية بصفع أحد الطلاب داخل أحد مدرجات الكلية.

وأضاف: بادئ ذي بدء، فإن الفيديو محل هذا البيان، قد تم تداوله مؤخرا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص وكذلك بعض المواقع الرسمية على المنصات الخاصة بجرائد إلكترونية بما يشير إلى حداثة الواقعة التي تضمنها هذا الفيديو -على خلاف الحقيقة- ذلك أنه من الثابت وقوعها بتاريخ 23-3 -2022.

وتابع:حال علم إدارة الكلية بالواقعة، قمت بصفتي عميد الكلية آن ذاك بمخاطبة رئيس الجامعة السابق بطلب إحالة عضو هيئة التدريس المعني بها والمشكو ضده للتحقيق فيما هو منسوب إليه، وذلك بتاريخ 27-3-2022، حيث وافق على الإحالة بتاريخ 9-4-2022 هذا وقد تم إرفاق أسطوانة مدمجة مثبت فيها الواقعة في ذات الطلب وأثناء إجراء التحقيق مع عضو هيئة التدريس المشكو ضده فيما نسب إليه من قبل الشاكي، تنازل الأخير عن شكواه تنازلا مشروطا باعتذار المشكو ضده علنا للشاكي أمام زملائه في ذات المدرج، وقد تم ذلك بالفعل كما هو ثابت في التحقيقات.

واستطرد: في ذات السياق فإن القائم بالتحقيق انتهى إلى حفظ الواقعة على ضوء ما تقدم بعد أن قيدها مخالفة تأديبية ذات شقين: الأولى واقعة صفع الشاكي والثانية مخالفة المشكو ضده للقواعد والقوانين والأعراف والتقاليد الجامعية، وشمل الحفظ الذي اعتمده رئيس الجامعة السابق شقي القيد سالفي الذكر، وقد أغلق هذا الملف برمته بعد التحقيق فيه وحفظ الواقعة وموافقة رئيس الجامعة السابق على توصية المحقق. وأكدت خلال البيان: كلية الحقوق جامعة مدينة السادات التي أشرف بالانتماء إليها تحرص على إرساء الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية.

ويتسق البيان الذي أصدرته كلية الحقوق ويؤكد أيضًا كل ما تضمنه التقرير الذي نشره "مصراوي"، حيث نص على:

حصل "مصراوي" على فيديو يرصد صفع عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة السادات، لأحد الطلاب في المدرج أمام زملائه.

ورصد الفيديو تفاصيل الواقعة، حيث إنّ عضو هيئة التدريس دعا الطالب -الذي كان في طريقه للخروج من مدرج المحاضرات- إلى العودة إليه للتحدث معه، وفي أثناء المناقشة صفعه عضو هيئة التدريس.

وتعليقًا على الواقعة قالت الدكتورة سحر عبدالستار، عميدة كلية الحقوق بجامعة السادات، إنَّ التصرف الذي صدر عن عضو هيئة التدريس لا يليق بأي شكلٍ من الأشكال ومخالف للأعراف والتقاليد الجامعية، بغض النظر عن الدوافع التي دفعته إلى ذلك لأنه خروجًا عن المألوف.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي": عندما حدثت الواقعة خلال العام الدراسي الماضي، استدعيتُ الطالب وسمعت منه التفاصيل، ولاحظنا أنه لم يبادر منه أي شيء يستدعي صفعه، وكانت الواقعة نتيجة انفعال من عضو هيئة التدريس، وأحلتُ الأمر برمته إلى التحقيق وأُسنِدَ إلى أحد الأساتذة في الكلية.

وتابعت: وفي ضوء التحقيق اعتذر عضو هيئة التدريس للطالب، الذي قَبِلَ الاعتذار حينها شريطة أن يعتذر الأستاذ أمام الطلاب في المُدرَّج ذاته الذي شَهِدَ الواقعة، وهو ما حدث بالفعل وبناءً عليه المُحقِّق حَفِظَ التحقيق.. ولكن الاعتذار لم ينفِ أن هناك مخالفة وواقعة جسيمة من عضو هيئة التدريس، لأنَّ حق الطالب حقًّا شخصيَّا أمَّا ما بَدَرَ من عضو هيئة التدريس يُعتبر مساسًا بالأعراف والتقاليد الجامعية وهيبة الأستاذ والكلية ذاتها أيضًا.

واستطردت "عبدالستار": وعندما حدث تداول الواقعة مرة أخرى خلال الأيام الماضية، أرسلتُ خطابًا رسميًّا مرفقًا به فيديو الواقعة منذ أيام قليلة إلى رئيسة جامعة السادات، للتحقيق في الواقعة بشأن عضو هيئة التدريس.. ووفقًا للقانون فإنَّ عميد الكلية مُكلَّف أن يُرسل خطابًا ويبلغ بأي عملية من شأنها المساس بالكلية أو أي تجاوز من عضو هيئة التدريس.

وأكدت أنه لا يوجد ما يمنع أن الجامعة تُعيد النظر في واقعة عضو هيئة التدريس، لأنه إذا لم يُتخذ إجراء، فإنها قد تُشجع الواقعة الآخرين لارتكاب مثلها مرة أخرى.

ويمكن قراءة التقرير من هنا

ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا



