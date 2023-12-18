حدث في 8 ساعات| السيسي رئيسًا لولاية جديدة.. ويصدق على أول قراراته

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها السيسي رئيسًا لمصر لولاية جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر لولاية جديدة

أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

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طلب إحاطة لخروج مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الطيران المدني، حول خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا.

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رئيس الوطنية للانتخابات: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأعلى في تاريخ مصر

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية الشعب المصري.

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أول المهنئين.. شيخ الأزهر يهنِّئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوز سيادته في الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه في الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

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يمامة يغرد أخيرا.. ما ترتيب مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية؟

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

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لمواجهة السيول والأزمات.. الجيزة تنفذ اصطفافًا للوقوف على جاهزية السيارات والمعدات

نظَّمت محافظة الجيزة اصطفافًا لمعدات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل؛ للوقوف على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات؛ وذلك بأرض الاصطفاف بجوار محور ٢٦ يوليو.

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11 رسالة وجهها السيسي للمصريين بعد فوزه بأعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، بأعلى الأصوات.

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مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتى مصر والإمارات

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجال بناء مراكز البيانات، بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الاستثمار.

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بعد إعلان فوزه.. الجريدة الرسمية تنشر أول قرار للسيسي بشأن التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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مدبولي يتابع خطط النهوض بالصناعات اليدوية ضمن مبادرة "صنايعية مصر"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وخالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

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