مصطفى بكري: اختيار الرئيس السيسي يمثل إجماع المصريين على استكمال مشروعه الوطني

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري وأنقذ مصر من براثن الإخوان، مؤكدا أن اختيار الرئيس السيسي يمثل إجماع المصريين على استكمال مشروعه الوطني منذ تنصيبه في 2014.

وأضاف بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي حقق الأمن والاستقرار للدولة ما بعد 2011، وواجه مخطط الجماعات الإرهابية بكل إيمان وجسارة'، مشيرا إلى أن 'الرئيس السيسي أعاد استقرار الوطن منذ سقوط مخطط الجماعة الإرهابية'.

وتابع: "المصريون لم يعطوا صوتهم هباءً منثورا للقائد الوطني، وإنما اختاروه لأنه المنقذ والمنجز والقادر على الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية لاستكمال مشروعها الوطني".

وتكتسب الانتخابات الرئاسية 2024 أهمية إضافية كونها تأتي في ظل ظروف محلية ودولية وإقليمية بالغة الحساسية والتعقيد، حيث شهدت مشاركة واسعة ومكثفة من ملايين المصريين في الخارج والداخل، في مشهد يمثل تعبيرا واضحا على إيجابية المواطن المصري في الذود والدفاع عن مقدرات الوطن والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك له.

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